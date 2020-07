Barcelona apresenta camisa para a próxima temporada: veja fotos

O Barcelona apresentou nesta terça-feira sua camisa número 1 para a temporada 2020/21. Por enquanto, o clube vende em suas lojas virtuais apenas o modelo mais caro por 150 euros (cerca de R$ 929). O uniforme é bem diferente do atual. As tradicionais listas verticais estão de volta. O modelo atual conta com quadrados azul e grená, lembrando o modelo da camisa da seleção croata de futebol.

As novas listras mais finas em dourado são em homenagem a dois times históricos: a equipe de 1919/20, da primeira "Era de Ouro" do Barcelona, e o time campeão da Liga dos Campeões 2010/11.

O uniforme foi lançado com atraso. Segundo a imprensa espanhola, a Nike teve problemas com a confeção do modelo mais barato. Em razão, disso, a tendência é que até setembro a camisa mais barata não esteja nas lojas.

O Barcelona ainda luta pela conquista do Campeonato Espanhol nesta temporada. O time de Lionel Messi aparece na segunda colocação, com 79 pontos, quatro a menos que o líder Real Madrid, faltando duas rodadas para o término da competição.