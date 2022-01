Barcelona apresenta Ferrán Torres, mas ainda não inscreve reforço por causa do Fair Play Financeiro

O Barcelona apresentou oficialmente nesta segunda-feira o atacante Ferrán Torres, contratado junto ao Manchester City por 45 milhões de euros (R$ 290 milhões na cotação atual), mas ainda não pode inscrever o jogador de 21 anos. Mateu Alemany, diretor esportivo do clube espanhol, garante que tudo está sendo feito para que ele possa estar disponível para o técnico Xavi Hernández.

"Sabemos onde estamos e os problemas que temos com o Fair Play Financeiro. Está sendo avaliado e tomaremos decisões para que a situação esteja resolvida e, assim, ele esteja disponível", disse o dirigente.

O problema não é novo para o Barcelona. Em agosto do ano passado, reforços como Memphis Depay, Eric García e Sergio Agüero também não foram inscritos de imediato pelo clube, que teve de vender Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Carles Aleñá e De la Fuente, além de reduzir os salários dos capitães da equipe.

Ainda segundo Alemany, existe a previsão de algumas saídas de jogadores nas próximas semanas que devem aliviar a folha salarial. O austríaco Yousouf Demir e o holandês Luuk De Jong, que estão emprestados, seriam os primeiros a deixar o clube. "A sua transferência (de Demir) ajudaria (a inscrever Ferrán Torres). Há muitas situações em marcha e para completar nesta semana para resolver a situação".

Alheio aos problemas burocráticos, Ferrán Torres não escondeu a alegria por voltar ao futebol espanhol. O jogador foi revelado no Valencia antes de ir para o Manchester City em 2020. "Estão sendo dias muito especiais. Muito grato ao presidente e aos dirigentes pela recepção. Estou ansioso para jogar no Camp Nou", afirmou o atacante, que se recupera de uma fratura no pé.

Pedido por Xavi Hernández após a aposentadoria precoce de Agüero para reforçar o ataque do Barcelona, Ferrán Torres elogiou o espanhol Pep Guardiola, seu técnico no Manchester City. "Aprendi muito, ele é um dos melhores treinadores do mundo. Tenho muitas memórias lindas", concluiu.