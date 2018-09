Barcelona apresenta projeto para mudança de escudo para a próxima temporada

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira um projeto para o novo escudo do clube. O desenho já obteve aprovação da direção e será colocado em votação junto aos sócios no dia 20 de outubro. Se aprovado, passará a ser adotado pela equipe catalã a partir da próxima temporada do futebol europeu.

A principal alteração em relação ao escudo atual, adotado desde 2002, é a desaparição das letras. O símbolo do Barcelona traz desde 1974 a sigla F.C.B., de Futbol Club Barcelona, mas, a partir do ano que vem, a lista amarela onde aparecia a inscrição será diminuída e não terá qualquer letra.

De resto, o escudo será basicamente o mesmo, com as cores das bandeiras de Barcelona e da Catalunha, e a bola, representando o futebol. Segundo o clube, a mudança "oferece mais capacidade de reprodução, especialmente nos meios digitais, cada dia mais importantes".

This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval ???? pic.twitter.com/csIHvX2ZyS — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 de setembro de 2018

"A evolução do escudo faz parte de um dos objetivos principais do plano estratégico do FC Barcelona, que é a potencialização internacional da sua marca. Por isso, nos últimos meses o clube trabalhou na atualização da sua estratégia de marca, a criação de uma tipografia própria e o desenvolvimento de um estilo visual mais atual e unificado para todas as áreas do clube", explicou.