Barcelona apresenta queixa formal contra ex-jogadores do Real

O Barcelona apresentou uma queixa formal contra dois ex-jogadores do Real Madrid que atualmente são comentaristas por terem sugerido que o atacante Neymar mereceu o chute que levou do meia Isco no clássico entre os dois clubes neste mês.

Isco, que entrou aos 10 minutos do segundo tempo na partida que terminou 4 a 0 para o Barcelona, descontou a aparente frustração contra Neymar, aos 40 minutos do segundo tempo, e recebeu o cartão vermelho.

De acordo com o Barcelona, os ex-jogadores Manolo Sanchis e Poli Rincón "publicamente e repetidamente justificaram a agressão" na rádio espanhola, e o clube disse na segunda-feira que apresentou uma queixa na comissão espanhola que busca combater a violência no esporte.

"O FC Barcelona acredita que esses comentários incitam a violência, logo, pede ação da comissão antiviolência", informou o clube em comunicado em seu site oficial.

Autoridades espanholas buscam reprimir a violência e abuso verbal no futebol desde que um torcedor do Deportivo La Coruna foi morto no ano passado em brigas de torcidas organizadas antes de uma partida contra o Alético de Madrid.