Barcelona arrasa La Coruña e dispara na liderança

Cada vez mais embalado na temporada, o Barcelona não deu chances ao La Coruña nesta quarta-feira e venceu por 3 a 0, no Camp Nou, pela 32.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time catalão disparou na liderança, quatro dias depois de desbancar o Real Madrid da primeira colocação.

O Barcelona soma agora 83 pontos, seis a mais que o rival, que enfrentará o Almeria fora de casa na quinta-feira. O La Coruña, que vem caindo na tabela após um bom início de campeonato, estacionou nos 43 pontos, na nona colocação.

Nesta quarta, o Barcelona não deu espaços ao adversário e dominou a partida desde os primeiros instantes, com sua esperada postura ofensiva. A primeira boa chance de gol aconteceu aos 8 minutos, quando o brasileiro Daniel Alves iniciou jogada que o atacante Pedro desperdiçou, ao mandar na trave.

Com facilidade para chegar o ataque, em lances rápidos e boas trocas de passes, o Barcelona não perdoou aos 16 minutos. Boján recebeu assistência de Xavi e, quase na marca do pênalti, bateu rasteiro na saída do goleiro.

Apesar do domínio incontestável, o Barcelona não conseguiu marcar o segundo antes do intervalo. Mas não foi por falta de tentativas. Messi tentou de cobertura, Daniel Alves mandou a bola no travessão, ao acertar uma bela bicicleta, e Xavi, em chute forte, quase balançaram as redes.

O segundo veio aos 24 minutos da etapa final. Pedro aproveitou saída equivocada do goleiro e finalizou quase do meio-campo, em um belo gol. Três minutos depois, Toure, sem marcação, pegou rebote após cobrança de escanteio e encheu o pé dentro da área: 3 a 0.

Também nesta quarta, o Mallorca empatou com o Zaragoza por 1 a 1, longe de seu estádio, e se manteve em quarto lugar, com 52 pontos, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Suazo, para os donos da casa, e Rocha marcaram os gols da partida.

O Atlético de Madrid não resistiu ao lanterna Xerez e caiu diante de sua torcida, por 2 a 1. Bermejo e Armenteros anotaram para os visitantes, e Forlan descontou para os anfitriões. Completando a rodada, Osasuna e Malaga empataram por 2 a 2, enquanto o Racing Santander derrotou o Espanyol por 3 a 1.