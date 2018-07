Barcelona assina convênio para ajudar favelas do Rio de Janeiro

BARCELONA - A Fundação Barcelona e a Fundação Mapfre assinaram nesta sexta-feira um convênio de colaboração para melhorar as condições de vida das favelas do Rio de Janeiro.

O presidente do clube catalão, Sandro Rosell, e o da Fundação Mapfre, José Manuel Martínez, fizeram um acordo para desenvolver conjuntamente atividades no Rio de Janeiro, com o objetivo de prevenir a violência infantil, a evasão escolar e fomentar a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O objetivo é desenvolver estas atividades em 15 favelas do Rio de Janeiro e alcançar, através do esporte, comportamentos e atitudes que possam ajudar a conseguir melhores condições de vida e de trabalho. O primeiro programa do projeto se desenvolverá durante 2011, no complexo do Alemão.

Neste projeto, chamado Aliança para o Esporte e Desenvolvimento, também colaboram o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Ministério de Esportes do Brasil, entre outros.