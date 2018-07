Barcelona atinge faturamento recorde na temporada 2016-17

Em relatório contábil divulgado em seu site nesta terça-feira, o Barcelona informou que o clube atingiu um faturamento recorde na temporada 2016-17, chegando a 708 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,5 bilhões). O time catalão lucrou 18 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões), valor acima do previsto no orçamento inicial do clube para a temporada.

"O conselho de diretores analisou de forma bastante positiva o balanço econômico final da temporada, que situa o Barçcelona dentro da meta fixada pelo Plano Estratégico do Clube de chegar a 1 bilhão de euros de faturamento em 2021", informou o clube. As dívidas, porém, também são grandes. São 247 milhões de euros (R$ 906 milhões) em débitos. Mas em um ano, o Barcelona informa ter havido redução de 24,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 90 milhões).

A entrada de dinheiro no caixa do Barcelona deve aumentar com o novo acordo de patrocínio, firmado com a empresa japonesa Rakuten, que pagará 20 milhões de euros (R$ 73 milhões) a mais por temporada que a patrocinadora anterior, a Qatar Airways. O clube foi recentemente listado como a quarta franquia esportiva mais valiosa do mundo, atrás do Dallas Cowboys, do New York Yankees e do Manchester United.