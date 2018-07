Barcelona 'atravessa' a Roma e contrata Malcom por R$ 180 milhões

Um dia depois da Roma anunciar um acordo com o Bordeaux para ter o atacante brasileiro Malcom, faltando apenas os exames médicos para oficializar o negócio, o Barcelona "atravessou" tudo e anunciou nesta terça-feira a contratação do ex-jogador do Corinthians. Em seu site oficial, o clube espanhol divulgou que chegou a um acordo com o time francês e que o custo da transferência será de 41 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), mais um milhão em variáveis de acordo com o desempenho do atleta.

+ RFEF divulga tabela do Espanhol e marca primeiro Barça x Real para 28 de outubro

+ Neymar fica fora da lista de finalistas ao prêmio de melhor do mundo da Fifa

Malcom deverá assinar um contrato de cinco temporadas, até 2023, com o clube catalão. O brasileiro chegará ainda nesta terça-feira a Barcelona, onde já posará para a tradicional foto com o escudo localizado nos escritórios do clube no estádio Camp Nou. O atacante fará os exames médicos nesta quarta-feira e participará da excursão do Barcelona pelos Estados Unidos.

O ex-jogador do Corinthians era esperado em Roma nesta quarta-feira para fazer exames médicos e ser anunciado pela Roma. Mas, com dificuldades para contratar o brasileiro William, do Chelsea, o Barcelona resolveu investir em Malcom e atrapalhou os planos do clube italiano. Esta será a maior venda da história do Bordeaux.

Malcom era pretendido por alguns clubes europeus - caso do Everton, da Inglaterra - nesta janela de transferências internacionais. Por ser um jogador extracomunitário e não ter jogado pela seleção brasileira, o atacante teve dificultada qualquer negociação com clubes da Premier League (Campeonato Inglês), pois dificilmente conseguiria um visto de trabalho no país.

No Bordeaux, Malcom atuou por dois anos e meio, disputou 86 partidas e fez 23 gols. Só na última temporada foram 38 jogos e 12 gols. Nos Estados Unidos, onde participará da pré-temporada do Barcelona, o brasileiro enfrentará a equipe que inicialmente havia fechado um acordo para a sua contratação. No próximo dia 31, o clube catalão jogará contra a Roma, no AT&T Stadium, em Dallas, pela International Champions Cup, um torneio amistoso entre os principais times da Europa.