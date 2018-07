Barcelona avança e garante final com Real Madrid na Copa do Rei

SAN SEBASTIÁN - O Barcelona confirmou o favoritismo nesta quarta-feira e garantiu o clássico na final da Copa do Rei, contra o Real Madrid. O confronto foi assegurado com o empate com o Real Sociedad por 1 a 1, fora de casa, nesta quarta. Sem Neymar, o Barça foi liderado por Lionel Messi, autor do único gol catalão.

Com o resultado, o Barcelona fechou o confronto da sua semifinal com o placar agregado de 3 a 1, já que vencera na ida, por 2 a 0. O arquirrival avançou à decisão na terça com placar total de 5 a 0 no clássico com o Atlético de Madrid (3 a 0 e 2 a 0).

Agora, as duas equipes devem concentrar suas atenções no Campeonato Espanhol (no qual estão empatadas na liderança, junto do Atlético) e na Liga dos Campeões antes da grande final da Copa do Rei, marcada para o dia 19 de abril - o local da partida ainda não foi confirmado.

Amplo favorito nesta quarta, o Barcelona manteve a postura ofensiva apesar da boa vantagem conquistada no jogo de ida. E marcou seu único gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Messi aproveitou vacilo na saída de bola do Real Sociedad, investiu pelo meio e mandou para as redes.

O time da casa tentou reagir no segundo tempo, mas foi surpreendido pelas investidas do ataque catalão. Messi e Fábregas criavam as principais jogadas do Barça, que parava no goleiro Zubikarai. O empate do Real Sociedad só veio aos 41, em forte chute de Griezmann, de fora da área. Mas já era tarde para buscar a improvável virada no confronto.

Neymar chegou a viajar com o grupo para o País Basco, mas não foi relacionado pelo treinador. A expectativa é de que o atacante volte ao time na rodada do Espanhol no fim de semana. Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, ele poderia retomar o ritmo de jogo antes da partida de ida contra o Manchester City, na próxima terça, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.