Barcelona avança na Copa do Rei, mas Neymar sai lesionado

MADRI - Neymar ficou menos de 25 minutos em campo em sua volta como titular do Barcelona. O atacante saiu de campo machucado durante a vitória do time catalão sobre o Getafe por 2 a 0, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, disputada na noite desta quinta-feira.

Aos 19 minutos de jogo, o atacante brasileiro arrancou para a linha de fundo e tentou cruzar, mas acabou torcendo o tornozelo direito. Ele precisou sair carregado de campo, sem sequer conseguir encostar o pé no chão. O Barcelona rapidamente informou que tratou-se de uma torção no tendão peroneal e que o jogador passará por exames nesta sexta para saber a gravidade do problema.

Esse é o revés mais recente do atacante brasileiro, que não começava uma partida com o clube catalão desde o Natal, por estar fora de forma e, depois, por causa de um problema estomacal na semana passada.

O JOGO

Depois de vencer por 4 a 0 na partida de ida, no Camp Nou, o Barcelona entrou em campo nesta quinta-feira para cumprir tabela diante do Getafe, fora de casa, com a vaga às quartas de final da Copa do Rei praticamente garantida. A equipe fez mais que o necessário e venceu com dois gols de Messi.

Mesmo sem Neymar, o time catalão garantiu a vitória sem maiores dificuldades, diante de um adversário já combalido pelo resultado do primeiro jogo. Nas quartas de final, o Barcelona terá pela frente o Levante, em jogos que acontecerão no dia 22 e 29 deste mês. Se avançar, enfrentará o vencedor do confronto entre Real Sociedad e Racing Santander.

Nesta quinta-feira, o Barcelona dominou no início e só diminuiu o ritmo após a lesão de Neymar. Mesmo assim, conseguiu abrir o placar ainda na etapa inicial. Aos 43 minutos, Fàbregas encontrou Tello pela esquerda, o atacante cruzou e Messi chegou para desviar para a rede.

Na etapa final, os visitantes passaram a administrar a partida, sem necessidade de ir em busca do segundo gol. Mas ele veio em um lance de genialidade de Messi. O argentino recebeu pelo meio, arrancou deixando dois marcadores para trás, passou pelo goleiro Codina e tocou para marcar um golaço.

REAL SOCIEDAD AVANÇA

No outro jogo do dia pela Copa do Rei, a Real Sociedad derrotou o Villarreal mesmo fora de casa, por 1 a 0, e garantiu vaga nas quartas de final. Os visitantes asseguraram a classificação mesmo depois de terem ficado apenas no empate em casa, por 0 a 0.

O Villarreal entrou como amplo favorito no confronto, já que havia goleado justamente a Real Sociedad na última segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol, por 5 a 1. O jogo desta quinta, aliás, foi o terceiro consecutivo entre as duas equipes.