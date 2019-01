Barcelona bate o Getafe e amplia vantagem na ponta do Espanhol

A 18ª rodada do Campeonato Espanhol foi muito boa para o Barcelona. Depois de ver o empate entre Sevilla e Atlético de Madrid, em confronto direto pela vice-liderança, e a derrota do rival Real Madrid, o time catalão derrotou o Getafe, fora de casa, por 2 a 1, e aumentou sua vantagem na liderança da competição para cinco pontos.

Com grande facilidade o Barcelona abriu 2 a 0 no placar. Messi usou toda sua velocidade para invadir a área adversária e abrir o placar aos 20 minutos de jogo. Foi o 399º gol do argentino no Campeonato Espanhol, o 16º nesta temporada, na qual é o artilheiro da competição.

Aos 28, o uruguaio Luis Suárez acertou lindo sem-pulo de fora da área para ampliar o placar. Com a vantagem, o Barcelona diminuiu o ritmo e viu Mata diminuir para o Getafe, aos 42 minutos, após boa trama de todo o ataque.

No segundo tempo, o Getafe voltou mais entusiasmado, mas não teve forças para conseguir o empate. O Barcelona ficou mais perto do terceiro gol do que o Getafe de conseguir igualar o placar.

Com a vitória, o Barcelona soma 40 pontos no Espanhol, cinco a mais do que o Atlético de Madrid. O Sevilla acumula 33, contra 31 do Alavés. O Real Madrid é apenas o quinto classificado, com 30 pontos. Já o Getafe é o sétimo colocado, com 25, na briga por uma vaga na próxima Liga Europa.

O Barcelona volta a jogar na quinta-feira, pela Copa do Rei, competição na qual terá como adversário, fora de casa, o Levante. No Espanhol, o time de Messi e companhia joga no domingo, no Camp Nou, diante do Eibar. Na quarta, pela Copa do Rei, o Getafe receberá o Valladolid.