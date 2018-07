Barcelona bate o lanterna Málaga e mantém folga na liderança do Espanhol

O Barcelona segue invicto e folgado na liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado, em partida válida pela nona rodada, a equipe catalã superou o Málaga por 2 a 0, ampliando a sua campanha praticamente perfeita no início da competição, ainda que o time não tenha brilhado. Além disso, contou com um gol irregular para triunfar.

O resultado levou o Barcelona aos 25 pontos, com quatro de vantagem para o segundo colocado Valencia. O Málaga, por sua vez, está em situação oposta, na última posição do Espanhol com apenas um ponto somado.

Diante da diferença entre as equipes, o Barcelona não demorou a abrir o placar, ainda que em um lance muito polêmico. Aos dois minutos, Iniesta acionou Digne, que cruzou para Deulofeu finalizar às redes. Quando o francês deu o passe, porém, a bola já havia saído pela linha de fundo, algo que a arbitragem não percebeu, validando o lance e o gol.

Apesar da vantagem precoce, o Barcelona não fez um bom primeiro tempo. O time não conseguiu nem acertar a meta do Málaga e ainda levou dois sustos do lanterna do Campeonato Espanhol, ambos em finalizações de Chory Castro.

Porém, bastou o Barcelona melhorar um pouco no começo do segundo tempo para ampliar o placar. O segundo gol do time saiu aos 11 minutos. Mascherano deu belo passe para Messi, que acionou Iniesta. O meia chutou forte e contou com o desvio da bola em um adversário para fazer 2 a 0 e encerrar um jejum de mais de um ano sem marcar gols pelo time catalão.

O Málaga não chegou a desanimar com a desvantagem e até criou chances de gol, mas não conseguiu convertê-las, assim como o uruguaio Suárez, que desperdiçou uma oportunidade incrível. Nos minutos finais, Paulinho entrou em campo e aumentou a produção ofensiva do Barcelona, quase marcando o seu, mas parando no goleiro Prieto. Messi ainda teve um gol anulado, e o jogo terminou mesmo com a vitória do Barcelona por 2 a 0.

O time catalão voltará a campo na próxima terça-feira, quando vai visitar o Múrcia, pela Copa do Rei. No mesmo dia e pela mesma competição, o Málaga terá pela frente o Numancia, também como visitante.