Barcelona bate Real Madrid e assume ponta na Espanha

Em clássico apontado como final antecipada do Campeonato Espanhol, o Barcelona derrotou o Real Madrid por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, ficou mais perto da conquista do título nacional e confirmou a sua excelente fase. Nesta semana, a equipe garantiu presença nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 80 pontos e abriu três de vantagem para o Real Madrid, que liderava o Campeonato Espanhol antes do clássico por ter um saldo de gols superior e havia vencido os 15 jogos que tinha disputado em casa na competição. Agora, restam apenas sete rodadas para o encerramento do torneio.

Com Kaká e Ibrahimovic de fora do clássico, por conta de lesões, todas as atenções estavam voltadas aos astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, eleitos melhores jogadores do mundo em 2008 e 2009, respectivamente. E o argentino do Barcelona venceu o confronto pessoal, já que marcou um gol e participou do segundo, marcado por Pedro.

O clássico deste sábado foi muito movimentado. Jogando em casa, o Real Madrid contava com as jogadas individuais de Cristiano Ronaldo para assustar o Barcelona. Mas quem abriu o placar foi o time catalão em bela jogada. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Messi tabelou com Xavi, matou a bola no peito e chutou na saída do goleiro Casillas.

Em vantagem, o Barcelona passou a aproveitar os espaços deixados pelo adversário e não demorou para definir o seu triunfo. Aos dez minutos da etapa final, Messi voltou a brilhar, mesmo com a forte marcação do Real Madrid. O argentino tocou para Pedro, que penetrou na área e tocou na saída de Casillas.