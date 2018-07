Barcelona bate Valencia por 2 a 0 e vai à decisão da Copa do Rei

MADRI - O Barcelona avançou para a final da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, quando Cesc Fabregas marcou um gol e participou da jogada de outro, marcado por Xavi, na vitória de 2 x 0 sobre o Valencia, que teve um jogador expulso.

Após ter eliminado o rival Real Madrid nas quartas de final, o Barça passou fácil pela terceira força da Espanha por 3 x 1 na soma dos dois jogos e busca ampliar para 26 o número de títulos na competição doméstica.

Lionel Messi passou para Fabregas abrir o placar aos 16 minutos no estádio Camp Nou. O ex-jogador do Arsenal deu um lindo toque por cima do goleiro brasileiro Diego Alves.

O Valencia teve duas boas chances para empatar no início do segundo tempo, antes de Alves, que defendeu um pênalti cobrado por Messi na primeira partida, evitar gols do argentino com defesas excelentes.

As esperanças do Valencia diminuíram quando o meia Sofiane Feghouli foi expulso a 13 minutos do final. E Xavi ainda marcou o segundo do Barcelona após passe de Fabregas.

(Reportagem de Iain Rogers)