Barcelona bate Villarreal e assume a ponta do Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Villarreal por 2 a 0, neste domingo, em casa, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol. Com o triunfo obtido no Camp Nou, o time catalão ficou com 28 pontos e ultrapassou o Sevilla, que ficou com 27 ao empatar com o Alavés, fora de casa, no complemento desta 14ª rodada da competição.

Embalado por uma vitória por 2 a 1 sobre o PSV Eindhoven, obtida no meio de semana, na Holanda, pela Liga dos Campeões, o Barça voltou a contar com um gol do zagueiro Piqué para sair de campo vencedor. Contra a equipe holandesa, o defensor fez o segundo gol do time espanhol no duelo. Desta vez, no Camp Nou, ele abriu o placar para os anfitriões aos 35 minutos do primeiro tempo.

Depois de um escanteio cobrado por Dembélé, a defesa do Villarreal afastou o perigo apenas parcialmente e a bola voltou para o jogador francês, que cruzou novamente para a área e encontrou Piqué, que cabeceou com liberdade para fazer 1 a 0.

O gol foi um desafogo importante para o Barça, que aos 12 minutos da etapa inicial chegou a levar um susto ao ver Moreno se livrar da marcação, finalizar e acertar o pé da trave do goleiro Ter Stegen.

Na etapa final, o Barcelona teve outras oportunidades de ampliar o placar, mas demorou para voltar a balançar as redes. Depois de levar perigo com Philippe Coutinho, Dembélé e Lionel Messi em algumas investidas ofensivas, conseguiu fazer o segundo gol apenas aos 41 minutos.

E o 2 a 0 veio, de forma surpreendente, através do jovem Aleña, de 20 anos, que havia entrado no lugar do chileno Vidal no decorrer da partida e marcou apenas o seu segundo gol como jogador profissional. Messi vinha apagado no jogo, mas conseguiu brilhar ao dar passe preciso para Carles Aleña, que dominou e finalizou para fechar o placar.

A derrota fez o Villarreal estacionar nos 14 pontos, ocupando a 17ª posição, logo acima da zona do rebaixamento, encabeçada pelo Athletic Bilbao, o 18º, com 11 pontos.

Na rodada seguinte do Espanhol, o Barça trava clássico catalão com o Espanyol, fora de casa, no próximo sábado, quando o Villarreal buscará a reabilitação diante do Celta, atuando como mandante.