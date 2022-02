Barcelona busca empate no clássico diante do Espanyol com gol no último lance

Um gol de Luuk de Jong, no último lance, salvou o Barcelona de derrota no clássico da Catalunha, diante do Espanyol, neste domingo. O holandês acertou cabeçada no canto do goleiro aos 96 minutos para definir o 2 a 2 pelo Campeonato Espanhol.

Apesar de seguir bem distante do líder Real Madrid, com 15 pontos de desvantagem, o resultado no estádio Cornellà-El Prat foi muito festejado pelos comandados de Xavi pelo fato de manter o time no quarto lugar do Espanhol.

Leia Também Confira a classificação atualizada do Campeonato Espanhol

Sem chances de título, o Barcelona não esconde que a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões é a principal meta no campeonato. A briga está ponto a ponto com o Atlético de Madrid. Ambos somam 39 pontos, mas o Barcelona leva vantagem nos critérios de desempate.

O Barcelona saiu em vantagem na visita ao Espanyol com gol de Pedro logo aos dois minutos. Recebeu de Alba e não decepcionou. Na reta final do primeiro tempo, os donos da casa empataram. Darder mandou uma bomba de fora da área e festejou à la Cristiano Ronaldo.

Na volta do intervalo, Gavira recolocou o Barcelona na frente, mas o VAR anulou o gol. Logo a seguir, a virada, com Raul de Tomás. Ele recebeu o lançamento nas costas da marcação, matou no peito e bateu forte. García optou por fazer linha de impedimento e o atacante aproveitou.

O Barcelona ainda perdeu Piqué, expulso, já nos acréscimos, porém um cruzamento de Traoré foi parar na cabeça de Luuk de Jong, no último lance. O holandês salvou o time da derrota assim como já havia decidido no fim diante do Alavés. Um herói que o clube catalão tentou se livrar no fim de 2021 e não conseguiu.