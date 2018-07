Barcelona busca na Argentina talentos como o meia Lionel Messi

BUENOS AIRES - A experiência do Barcelona na formação de Lionel Messi inspirou o clube espanhol a criar um projeto infanto-juvenil na Argentina para somar novos talentos a seu rico celeiro futebolístico.

O Barcelona Junior Luján funciona nos subúrbios de Buenos Aires como uma filial do poderoso clube catalão e, desde 2007, recruta e forma jovens que acabarão por cumprir seu sonho de jogar para clubes da primeira divisão do futebol argentino.

Em uma entrevista para a Reuters, Jorge "Coqui" Raffo, diretor de desenvolvimento esportivo do projeto do Futebol Clube Barcelona, explicou o cuidado e educação que as crianças de 9 a 12 recebem e a possibilidade de que um deles possa se converter em um talento como Messi, ou como Diego Maradona, Enrique Omar Sívori e Mario Kempes.

"O projeto infanto-juvenil da Argentina respeita a essência do futebolista argentino através de sua qualidade, individualidade, desenvolvimento intelectual e jogo coletivo, para voltar às fontes e voltar a ter esses grandes jogadores da história, como foram Maradona, Messi, Sívori ou Kempes", disse Raffo à Reuters.

"Quando trabalhamos com idades de 9, 10, 11 anos, não sabemos se um menino vai ser jogador profissional, mas sim que vai ser uma pessoa. Por isso, há uma consciência muito particular, especificamente neste lugar, que as crianças têm de ser apoiadas, acompanhadas e educadas, e não pressionadas", acrescentou.

Programa integral. Os participantes do programa, crianças de 9 a 16 anos que vêm de todo o país através de olheiros ou caça-talentos, são obrigados a estudar no Colégio Don Bosco, um dos mais importantes da província de Buenos Aires. No complexo, moram 45 meninos, enquanto 150 frequentam o local para treinos diários e dormem em suas casas.

"Os 45 meninos frequentam o Colégio Don Bosco, vivem aqui conosco, e cinco vezes por ano voltam a seus lugares de origem. Os pais também vêm visitá-los três ou quatro vezes por ano", disse o diretor geral e representante legal do Barcelona na Argentina, Daniel Vitali.

O método de treinamento que o Barcelona aplica a seus times é o mesmo que utiliza na filial argentina. "Na parte esportiva, o Barcelona nos forneceu toda uma metodologia, que respeitamos ao pé da letra. A obrigação é usar um modelo esportivo e de formação completamente diferente do que é usado até o momento na Argentina", disse Raffo.

Raffo contou que existe também um intercâmbio de informação com o Barcelona através de vídeo dos treinamentos. Para os orientadores, o futebol é uma desculpa para a transmissão de valores, para que os meninos, caso não se tornem futebolistas, não se sintam fracassados. "Sempre dizemos que competimos em dois torneios, um de futebol e um humano".