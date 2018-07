Barcelona cede empate no fim diante do Espanyol e ajuda o Real Madrid

BARCELONA - O valente Espanyol deu um presente ao Real Madrid neste domingo, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Em casa, a equipe arrancou o empate por 1 a 1 com o Barcelona no clássico entre as duas equipes da Catalunha e permitiu que o time da capital da Espanha aumentasse a sua vantagem na liderança do torneio nacional.

O Real Madrid, que goleou o Granada por 5 a 1 no sábado, lidera o Campeonato Espanhol com 43 pontos, com cinco de vantagem para o Barcelona. Já o Espanyol permanece na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, já que está na oitava posição, com 24 pontos.

Apesar da superioridade técnica do Barcelona, o Espanyol conseguiu ser mais perigoso do que o rival no primeiro tempo. A equipe quase abriu o placar aos seis minutos, com uma cabeçada à queima-roupa de Thievy, defendida por Valdés.

Depois, porém, Fábregas marcou duas vezes - o primeiro gol não valeu por conta de um toque de mão de Messi na jogada. Aos 15 minutos, Daniel Alves cruzou e Fábregas cabeceou da entrada da área para colocar o Barcelona em vantagem.

Apesar do gol, o Espanyol não se abateu. A equipe criou várias chances de gol no final do primeiro tempo, mas pecou nas finalizações e foi ao intervalo em desvantagem.

Na etapa final, o Espanyol seguiu lutando, mas encontrou dificuldades para ameaçar o Barcelona, que tocava bem a bola e acertou a trave com Messi, aos 31 minutos. Apesar disso, a equipe da casa conseguiu empatar o jogo aos 40 minutos. Aos 40 minutos, Rodríguez fez cruzamento, Thievy desviou de cabeça e Álvaro completou, de peixinho, na pequena área.

Nos instantes finais, o Barcelona ainda tentou marcar o gol da vitória e conseguiu criar chances claras. Na melhor delas, Piqué acertou a trave em finalização na grande área. No rebote, Pedro chutou e Rodríguez cortou com a mão. O árbitro, porém, não assinalou o pênalti e a partida terminou empatada por 1 a 1.

Também neste domingo, o Bétis derrotou o vice-lanterna Sporting Gijón por 2 a 0, em casa, e alcançou o décimo lugar no Campeonato Espanhol, com 22 pontos. Os gols da partida foram marcados pelo paraguaio Roque Santa Cruz, aos 23 minutos do primeiro tempo, e por Molina, aos 46 minutos da etapa final.