Barcelona cede Marlon ao Nice por 2 temporadas para brasileiro 'seguir crescendo'

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a cessão do zagueiro brasileiro Marlon, de 21 anos, que atuava pela equipe B, para o Nice, da França, para as temporadas 2017/2018 e 2018/2019. O clube espanhol, que tem o direito de reavê-lo ao final do primeiro ano, ressaltou em seu site oficial que a negociação servirá para o brasileiro "seguir crescendo" na carreira.

O jogador foi formado nas categorias de base do Fluminense e chegou ao time catalão no ano passado por um período de empréstimo. Ainda em 2016, o defensor estreou pelo time principal catalão em uma partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa diante do Celtic, em Glasgow, na Escócia.

Marlon fez ainda outras duas exibições pela equipe principal do Barcelona nas duas últimas rodadas da edição passada do Campeonato Espanhol - contra Las Palmas e Eibar. O jovem, que tem no currículo convocações pelas equipes sub-20 e sub-23 do Brasil, teve os direitos adquiridos em definitivo pela diretoria do Barcelona.

O bom desempenho do zagueiro ainda resultou na ampliação do vínculo dele - assinada em junho deste ano - por mais três temporadas. Desta forma, de acordo com o texto publicado pelos espanhóis, Marlon terá condições de retornar ao Barcelona com mais experiência.