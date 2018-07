Barcelona chega a virar, mas só empata com o Málaga na Copa do Rei

BARCELONA - O Barcelona não passou de um empate no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Com falhas individuais de Thiago Alcântara, Adriano e do goleiro Pinto, a equipe ficou no 2 a 2 com o Málaga, nesta quarta-feira, no Camp Nou, apesar do astro Lionel Messi ter feito mais um gol pelo clube catalão. Assim, o time precisará de uma vitória ou um empate por mais de três gols para avançar às semifinais do torneio nacional.

Antes do jogo, aliás, o craque argentino exibiu as suas quatro Bolas de Ouro para o torcedor do Barcelona. Apesar da celebração, quem abriu o placar foi o Málaga. Aos 24 minutos, Pinto saiu jogando perigosamente com Thiago. Na entrada da área, o meio-campista perdeu a bola para Iturra, que bateu rasteiro, no canto esquerdo.

A reação do Barcelona foi imediata. Aos 28 minutos, Messi, em jogada individual, avançou pela direita, ganhou dividida com seu marcador, entrou na área e finalizou cruzado, na saída de Kameni, para empatar a partida. O gol da virada do time catalão saiu no minuto seguinte. Thiago cobrou escanteio e Puyol, de costas para o gol, cabeceou. A bola ainda tocou na trave antes de entrar no canto esquerdo.

O Málaga conseguiu arrancar o empate aos 44 minutos do segundo tempo. Sebá Fernández fez cruzamento na área, Adriano escorregou e deixou Camacho livre. Ele chutou cruzado, sem chance de defesa para Pinto.

No outro jogo desta quarta pela Copa do Rei, Zaragoza e Sevilla apenas empataram por 0 a 0. Nas semifinais, o vencedor deste duelo vai encarar a equipe que passar do confronto entre Atlético de Madrid e Bétis, que começa a ser disputado nesta quinta.