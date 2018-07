Barcelona concorda em vender o atacante Bojan ao Roma

Os vencedores dos campeonatos espanhol e europeu irão readquirir Bojan ao final da temporada 2012-13 por 13 milhões de euros a não ser que o Roma decida mantê-lo, disse nesta sexta-feira o clube da Liga Espanhola em seu site oficial (www.fcbarcelona.cat).

Nesse caso, o clube italiano teria de pagar outros 28 milhões, disse o Barça.

"A cláusula de recompra pode ser bloqueada pelo Roma, mas nesse caso, o custo total da transferência seria de 40 milhões de euros", acrescentou.

A estrutura do acordo reflete o desejo do Barça em manter aberta a opção de segurar os jogadores promissores que passaram pelo prestigiada academia de formação do clube, mas que não estão tendo muito tempo de jogo na equipe titular.

Bojan, de 20 anos, entrou para a equipe de jovens do clube catalão na temporada de 1999-2000, e disse durante uma emocionada coletiva de imprensa que não estava contente com a forma como o técnico Pep Guardiola o trata.

Ele fez sua estreia na equipe contra o Osasuna em setembro de 2007 e no mês seguinte se tornou o artilheiro mais jovem do Barça na Liga Espanhola, depois de um gol contra o Villarreal, com 17 anos e 53 dias de idade.

O atacante, com cara de menino, venceu uma série de troféus nas últimas três temporadas, mas não está entre os atacantes favoritos de Guardiola e tem passado a maior parte do tempo no banco atrás de Lionel Messi, David Villa e Pedro, em ordem de preferência.

Ele se juntará aos ex-meia do Barça e jogador da seleção espanhola Luis Enrique, que se mudou para a capital italiana para assumir o comando do Roma após uma temporada bem-sucedida como técnico do time B do Barça.