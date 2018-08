Barcelona confirma acerto com Bayern e anuncia Vidal por três temporadas

O Barcelona confirmou nesta sexta-feira a contratação do meio-campista chileno Arturo Vidal, de 31 anos. O clube catalão informou que o jogador realizará exames médicos nos próximos dias e assinará contrato por três temporadas.

De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona deverá pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 87 milhões) ao Bayern de Munique. Vidal defendeu o time alemão nos últimos três anos e tinha ainda contrato com validade por mais uma temporada.

O Bayern também emitiu comunicado para anunciar a transferência. O presidente do clube Karl-Heinz Rummenigge agradeceu ao jogador pelos serviços prestados. "Comemoramos grandes conquistas neste período. Arturo foi parte significativa delas. Ele sempre chamou a responsabilidade em jogos importantes", disse.

Vidal retribuiu os elogios. "Obrigado ao Bayern e a todos os torcedores. Realmente aproveitei bastante esse período em Munique. Gostaria de agradecer ao clube por me dar outra chance de assumir um novo desafio em Barcelona."

O chileno disputou 124 jogos pelo Bayern, marcou 22 gols e deu 18 assistências. Ele deixa o Bayern com três títulos do Campeonato Alemão, além de uma taça da Copa da Alemanha e duas da Supercopa da Alemanha.

No Barcelona, ele chega para reforçar o meio-campo após as saídas de Iniesta e Paulinho. Vidal é o quarto reforço para a atual temporada. Anteriormente, o clube já havia anunciado o zagueiro francês Clément Lenglet, além dos brasileiros Arthur e Malcom.

Vidal começou a carreira no Colo-Colo, do Chile, em 2005. Dois anos depois foi contratado pelo Bayer Leverkusen. Em 2011, trocou o futebol alemão pelo italiano e acertou transferência para a Juventus. Em 2015, o Bayern de Munique pagou 37 milhões de euros para acertar com o jogador chileno.