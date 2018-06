Barcelona confirma acordo com Grêmio para contratação do volante Arthur

O Barcelona confirmou na manhã deste domingo que chegou a um acordo com o Grêmio para a contratação do volante Arthur, de 21 anos. O clube espanhol revelou que adquiriu o direito de compra e que poderá exercê-lo a partir de julho mediante pagamento de 30 milhões de euros (R$ 120 milhões) e mais 9 milhões de euros (R$ 36 milhões) em variáveis.

As variáveis se referem a objetivos que o jogador consiga cumprir no time espanhol, A nota publicada no site oficial do clube não especificou quais seriam essas metas a serem alcançadas. O clube catalão apenas publicou um breve perfil do volante, destacando seus feitos e qualidades técnicas.

"É um talentoso meio-campista que se destaca por seu jogo colaborativo. É um jogador brasileiro que tem demonstrado sua qualidade no Grêmio, onde ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Também jogou na seleção brasileira sub-17 e sub-20."

"Uma de suas virtudes é o desarme, o que o torna um jogador potencialmente perigoso próxima da área adversária", prosseguiu. "Se destaca também por proteger bem a bola e buscar a verticalidade", finalizou.

Revelado pelo Goiás, em 2008, Arthur chegou ao Grêmio dois anos mais tarde ainda nas categorias de base, e subiu para o time profissional em 2015, a pedido do então técnico Luiz Felipe Scolari. Viveu o auge da carreira no ano passado, quando ergueu a taça da Libertadores e foi eleito o melhor jogador da final, na vitória sobre o Lanús.

Na decisão da competição continental, no entanto, o jogador sofreu com sua primeira grave lesão na carreira, com a ruptura do ligamento no tornozelo esquerdo. Com isso, ficou de fora do Mundial de Clubes e retornou aos gramados apenas na última quarta-feira, quando entrou em campo no segundo tempo da vitória do Grêmio sobre o São Paulo-RS por 1 a 0, pelo Campeonato Gaúcho.