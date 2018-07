Barcelona confirma amistoso com o Napoli na Suíça

Agora sob o comando do técnico Luis Enrique, que substituiu Gerardo Martino, demitido ao fim do último Campeonato Espanhol, o Barça também fará outros três confrontos em agosto em sua pré-temporada. Primeiro enfrentará o Nice, no dia 2, na França, e depois de encarar o Napoli vai pegar o HJK Helsinki, na Finlândia, no dia 9, e o León, do México, no dia 18, pelo Troféu Joan Gamper, tradicional torneio amistoso organização pela equipe catalã.

Luis Enrique irá iniciar os treinamentos no Barça em 14 de julho, um dia depois da disputa da final da Copa do Mundo no Brasil. Como a seleção espanhola já eliminada do Mundial, o treinador deverá contar com o seu elenco completo à disposição já a partir do primeiro dia da pré-temporada.

Ao comentar o amistoso que o Barcelona fará diante do Napoli, o presidente do clube espanhol, Josep Bartomeu, destacou que o duelo será "uma excelente oportunidade para continuar desenvolvendo o primeiro time com Luis Enrique, incluindo as novas contratações, a duas semanas do início da temporada (europeia 2014/2015)".