Barcelona confirma amistosos nos Estados Unidos

BARCELONA - A diretoria do Barcelona anunciou nesta segunda-feira as datas dos amistosos contra os times mexicanos Chivas e Club America. O clube catalão disputará as partidas em agosto, em solo americano.

O primeiro jogo será realizado no dia 3, em Miami, diante do Chivas. Três dias depois, o adversário será o Club America, no Cowboy Stadium, em Arlington, no Texas. Estas partidas fazem parte de um torneio amistoso organizado pela Major League Soccer, a liga de futebol dos Estados Unidos.

Além disso, estes jogos integram a excursão do Barcelona pelos Estados Unidos, em preparação para o início da temporada 2011/2012. No dia 30 de julho, o time catalão enfrentará o Manchester United na capital Washington, em uma reedição da final da Liga dos Campeões.

Os dois clubes vão disputar a decisão do principal campeonato europeu no dia 28 de maio, em Wembley, em Londres. Antes dessa final, o Barcelona buscará o título espanhol, seu terceiro consecutivo, no meio desta semana. Um empate diante do Levante, fora de casa, garante o troféu para os catalães.

