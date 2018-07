Barcelona confirma contratação de Luis Suárez

Um dia após ter sua punição mantida pela Fifa, Luis Suárez foi confirmado como novo reforço do Barcelona. Sem se preocupar com a suspensão de quatro meses aplicada pela entidade ao atacante, o clube catalão acertou contrato de cinco anos com o uruguaio, que deverá se concorrente do brasileiro Neymar na disputa por uma vaga no time titular.

O Barcelona não divulgou o valor da transação, mas a imprensa espanhola estima que o clube espanhol tenha desembolsado 72 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões) pelo polêmico atacante. O acordo com o Liverpool foi definido nesta sexta-feira após negociação que já se arrastava há semanas.

Suárez vai assinar o contrato com seu novo clube na próxima semana, quando viajará à Espanha para fazer os exames médicos. A data da apresentação oficial ainda não foi divulgada. O Barcelona, no entanto, não estipulou uma data para o início das atividades do uruguaio com o time.

O atacante não poderá participar de nenhuma ação relacionado ao futebol profissional até o final de outubro por causa da punição aplicada pela Fifa durante a Copa do Mundo. Suárez levou ainda nove partidas de gancho pela seleção uruguaia por ter mordido o zagueiro Giorgio Chiellini durante o jogo contra a Itália, pela fase de grupos.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) apelou da decisão na tentativa de ao menos reduzir o tempo de afastamento do atleta, mas não teve sucesso. Na quinta, a Fifa rejeitou os argumentos da entidade e manteve a punição, que inclui ainda uma multa de 100 mil francos suíços (cerca de R$ 248 mil).

Pela decisão da entidade, Suárez não poderá nem treinar com o novo clube. O Barcelona, contudo, não parece se preocupar com a baixa do atacante no início da temporada europeia. E já tenta capitalizar com a nova contratação, colocando à venda camisetas com o nome do novo contrato. Ele terá o número nove. Lionel Messi usa a dez e Neymar, a onze.

Quanto estiver liberado para estrear, Suárez tem boas chances de ser titular do clube, formando grande dupla com Messi e deixando Neymar no banco de reservas. Apesar das polêmicas envolvendo o atacante, já punido por duas mordidas em casos anteriores, ele chega ao clube catalão ostentando o título de artilheiro do badalado Campeonato Inglês.

Além de artilheiro, com 31 gols, Suárez foi eleito o melhor jogador da última edição do campeonato, mesmo perdendo o início da temporada, também em razão de uma punição por mordida - a vítima foi o zagueiro Branislav Ivanovic, do Chelsea. Só não levou o Liverpool ao título por causa das bobeadas da equipe nas rodadas finais do Inglês. No Barcelona, ele terá a chance de fazer um novo começo de carreira, na tentativa de ofuscar as polêmicas recentes.