Barcelona confirma contratação de Robert, do Flu, para seu time B

O Barcelona confirmou, nesta quarta-feira, a contratação de mais um jogador brasileiro. O atacante Robert, que pertence ao Fluminense, foi emprestado à equipe catalã para jogar pelo Barça B até o final da temporada. Caso seu desempenho agrade, o contrato poderá ser estendido a partir de cláusula já estipulada.

Robert tem 19 anos e pouco jogou pelo Fluminense ao longo da curta carreira. Estou atuando em uma partida do Brasileirão de 2013, mas só voltou a jogar este ano, participando de nove jogos, sendo dois como titular no Campeonato Carioca.

O atacante é o terceiro jovem da base que o Fluminense manda à Europa em seis meses. No meio do ano, o time carioca vendeu Kenedy ao Chelsea. Também vendeu Gerson à Roma, mas o meia só vai se juntar ao elenco italiano agora.

O Barcelona B vive crise técnica. Após ficar no terceiro lugar na segunda divisão da Espanha na temporada 2013/2014, a equipe foi rebaixada este ano. Agora ocupa a zona de rebaixamento de um dos quatro grupos de 20 equipes da terceira divisão.

O elenco foi enfraquecido pela subida de jogadores como Sandro Ramírez, Munir e Sergi Roberto para o Barcelona, sem receber reposição porque o clube estava proibido de contratar pela Fifa. A punição acaba na virada do ano.

A expectativa é que Robert possa repetir o sucesso de Casemiro no Real Madrid. O ex-volante do São Paulo foi inicialmente contratado para o time B, rapidamente chegou ao profissional e hoje disputa posição entre os titulares. Willian José, outro ex-são-paulino, também passou do time B para o principal do Real, mas depois foi dispensado.