Barcelona confirma contratação de Tata Martino como novo técnico

BARCELONA - O Barcelona anunciou nesta terça-feira que Gerardo Martino é o seu novo técnico, como vinha sendo informado pela imprensa espanhola desde a última segunda-feira. O clube catalão explicou que chegou a um acordo com o argentino, que assinará um contrato por duas temporadas e vai substituir Tito Vilanova.

De acordo com o Barcelona, os detalhes sobre a chegada do argentino ao clube serão definidos "nas próximas horas". Martino deve viajar da Argentina para a Espanha, onde assinará contrato e, posteriormente, será apresentado como novo técnico de um dos principais times do futebol mundial.

Vilanova deixou o comando do Barcelona na última sexta-feira, depois de uma nova recaída no câncer na garganta. Assim, o time catalão teve que buscar um substituto para o treinador e agiu rápido, tanto que anunciou já nesta segunda o nome do seu novo comandante.

Apesar de não ter experiência como treinador de um clube europeu, Martino, de 50 anos, tem como trunfo o apoio recebido do astro Lionel Messi. Ele deve chegar ao Barcelona acompanhado do seu assistente técnico no Newell''s Old Boys, Jorge Pautasso, e do preparador físico Elvio Paulo Rosso.

Como técnico, Martino levou o Paraguai às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em 2010. No seu último trabalho, no Newell''s, iniciado em 2012, ele faturou o título do Torneo Final do Campeonato Argentino neste ano e conduziu o clube até as semifinais da Copa Libertadores, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Depois, deixou o comando do clube argentino e chegou a negociar, sem sucesso, para assumir o comando do Santos.

De acordo com o Barcelona, Martino será o quarto argentino a comandar o Barcelona. Antes, o clube foi dirigido por Helenio Herrera (1958 até 1960, 1980 e 1981), Roque Olsen (entre 1965 e 1967) e Cesar Luis Menotti (entre 1983 e 1984). Ex-jogador, Martino atuou profissionalmente entre 1980 e 1996, incluindo uma curta passagem, em 1991, pelo espanhol Tenerife, das Ilhas Canárias. Agora, está de volta ao futebol espanhol para o mais importante trabalho da sua carreira.

Como Martino não possui experiência na Europa, a sua contratação é considerada um aposta do Barcelona. Inicialmente, Luis Enrique, um ex-jogador do clube, surgiu como principal favorito para substituir Vilanova, mas a opinião de Messi pode ter influenciado na decisão dos dirigentes do clube.

No Barcelona, Martino vai dirigir um elenco de inquestionável potencial ofensivo, com Messi e Neymar, mas que recentemente sofreu com problemas na defesa. Assim, a aplicação tática, uma marca das suas equipes, consideradas sempre equilibradas e disciplinadas, também fortaleceram o seu nome.

O Barcelona foi campeão espanhol na última temporada, com a maior pontuação da sua história - 100 -, mas oscilou em alguns momentos e foi humilhado pelo Bayern de Munique nas semifinais ao ser eliminado com um placar global de 7 a 0.

Esses revés provocou questionamentos sobre um possível fim de ciclo do Barcelona, que faturou quatro títulos do Campeonato Espanhol e duas edições da Liga dos Campeões nos últimos cinco anos. Assim, o grande desafio de Martino será devolver a solidez defensiva ao time, manter o estilo de jogo vistoso e ganhar mais títulos.