Barcelona confirma gravidade de lesão e Rafinha passa por artroscopia nesta sexta

A quarta-feira não foi apenas de comemoração para o Barcelona. Apesar da excelente vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla, no estádio Camp Nou, em Barcelona, o time catalão informou que o meia brasileiro Rafinha Alcântara precisará passar por uma artroscopia no menisco interno do joelho direito.

O procedimento será realizado nesta sexta-feira pelos doutores Ramon Cugat e Ricard Pruna. Somente depois da artroscopia se conhecerá exatamente o tempo de recuperação de Rafinha Alcântara, filho mais novo do ex-jogador Mazinho, que ganhou grande destaque pelo Barcelona nesta temporada.

O meia-atacante brasileiro sentiu a lesão no início da goleada do último domingo sobre o Granada por 4 a 1, fora de casa. E, após confirmar na segunda-feira que a contusão era mesmo no menisco, o Barcelona decidiu aguardar o seu desenvolvimento durante dois dias para definir o melhor tratamento. "Depois das 48 horas, decidiu-se praticar uma artroscopia", explicou o clube.

Convocado pela seleção brasileira que conquistou o ouro olímpico nos Jogos do Rio-2016, Rafinha Alcântara disputou 28 partidas pelo Barcelona nesta temporada e marcou sete gols, seis deles pelo Campeonato Espanhol e um pela Copa do Rei.