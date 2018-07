Barcelona confirma interesse em Gérson e Kenedy, do Fluminense

Mesmo proibido pela Fifa de inscrever novos jogadores em seu plantel até janeiro de 2016, por conta de transferências ilegais envolvendo jogadores menores de idade ao longo dos últimos anos, o Barcelona continua ativo no mercado.

Ariedo Braida, membro da comissão técnica de Luis Enrique, confirmou ao programa de TV italiano Calcio Market que o clube espanhol enviará um representante para fechar a compra de Gérson e Kenedy, ambos do Fluminense.

Segundo outro veículo catalão, Mundo Deportivo, a equipe de Messi e Neymar já tem tudo acertado com o Tricolor, que possui 55% dos direitos econômicos de Kenedy e 70% de Gérson.

Se confirmada a venda de Kenedy, seria uma grande reviravolta no destino do atacante, que perdeu o Mundial Sub-20 por conta de uma apendicite. Comparado pela imprensa inglesa com o brasileiro Hulk, pelo porte físico e pela potência no chute com a perna esquerda, Kenedy era fortemente ligado ao Chelsea. O jornal britânico Daily Mail chegou a afirmar que o jogador teria sido negociado com um fundo de investimentos pelo valor de quase R$ 28 milhões.

Sempre atento para novas revelações, o Barcelona já tem a prioridade de outra joia brasileira, o atacante Gabriel, do Santos. Quando veio ao Brasil para fechar com Neymar, o Barça amarrou um acordo para ter o direito de igualar qualquer oferta aceita pelo time brasileiro e, assim, ficar com o jogador.