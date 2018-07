Barcelona confirma Jordi Roura como interino no sábado

Treinador da equipe B do clube, Roura foi elogiado pelo presidente do Barcelona, Sandro Rosell, e pelo diretor Andoni Zubizarreta, que expressaram "absoluta confiança" no comandante para a partida que será a última da equipe catalã neste ano. "Estamos em mãos extraordinárias e com elas seguiremos caminhando. Com ele (Roura) nos apresentaremos diante do Valladolid", disse Zubizarreta.

Desta forma, ficou claro que o Barcelona seguirá sob o comando de Roura e sua comissão técnica enquanto Vilanova não puder retomar a sua função. Após a cirurgia ao qual foi submetido nesta quinta, o treinador fará um tratamento de quimioterapia e radioterapia que vai durar aproximadamente seis semanas, mas o clube espera poder contar com o trabalho do comandante já durante este período.

A esperança do clube catalão se deve também ao fato de que Vilanova já foi operado para retirada de um tumor na glândula parótida em novembro de 2011, e depois ganhou aval médico para continuar atuando como auxiliar de Pep Guardiola, função que desempenhava antes de o ex-comandante pedir demissão no final de abril deste ano. Na época, o câncer foi extraído e ele chegou a ser dado como curado, mas o tumor reapareceu.