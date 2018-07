Barcelona confirma lesão de goleiro e retorno de Mathieu

O Barcelona confirmou nesta terça-feira, por meio de nota oficial, que o goleiro Marc-André ter Stegen, reforço do clube para esta próxima temporada europeia, sofreu uma lesão lombar e precisará ser submetido a tratamento específico durante os próximos dias.

O jogador alemão se lesionou em treinamento realizado na tarde da última segunda-feira, quando reclamou de dores nas costas, e a confirmação da lesão veio em exame ao qual ele foi submetido na manhã desta terça. Com isso, o atleta deverá ser descartado do confronto diante do León, do México, na próxima segunda, pelo Troféu Joan Gamper, assim como ainda é incerto se poderá ficar à disposição do técnico Luis Enrique para o jogo de estreia no Campeonato Espanhol, no dia 24, contra o Elche.

Na nota oficial que publicou nesta terça, o departamento médico do Barça preferiu não estabelecer um prazo de afastamento do jogador dos treinamentos. O certo é que, com a lesão, as chances de Claudio Bravo iniciar esta próxima temporada do futebol europeu como titular do gol da equipe aumentaram. Assim como Ter Stegen, o goleiro da seleção chilena também acaba de ser contratado pelo clube.

Mas, se por um lado ficou sem Ter Stegen, por outro o Barça confirmou nesta terça-feira que o zagueiro francês Jérémy Mathieu recebeu alta médica para atuar pela equipe. Outro reforço recém-contratado pelo clube, o atleta havia ficado fora do amistoso contra o Helsinki, no último sábado, na Finlândia, por causa de um problema muscular.

Embora já viesse treinando com o restante dos seus companheiros, Mathieu foi poupado do confronto por precaução, assim como ocorreu com Xavi, que também não foi relacionado para a partida por causa de problemas musculares. Os dois jogadores também não enfrentaram o Napoli em amistoso realizado na última quarta-feira.

Neste duelo diante do time italiano, o Barça acabou perdendo por 1 a 0 após uma falha feia do goleiro Bravo, fato que deixou Ter Stegen como provável favorito a abrir a temporada como titular, até pelo fato de que Luis Enrique vinha testando os dois goleiros nos últimos amistosos. A lesão sofrida na última segunda-feira, porém, atrapalhou os planos do alemão.