Barcelona confirma lesão e não dá prazo para Iniesta retornar

Substituído com dores na perna direita no segundo tempo da derrota para o Real Madrid, sábado, em Madri, o meia Andreas Iniesta teve sua lesão confirmada neste domingo pelo site do Barcelona. O clube catalão, porém, preferiu não estipular um prazo para a voltar do jogador, um dos principais nomes do elenco barcelonista.

De acordo com o Barcelona, os exames realizados nesta manhã confirmaram uma lesão na panturrilha direita. "A evolução do quadro clínico vai determinar a disponibilidade para que ele volte a treinar com o grupo", escreveu o clube, em comunicado. Quando Iniesta saiu, aos 26 minutos do segundo tempo, o Barça já perdia de 3 a 1.

Até o clássico deste sábado, o Barcelona ainda não havia sofrido gols no Campeonato Espanhol. Apesar do tropeço, lidera a competição com 22 pontos, contra 21 do Real Madrid e 20 do Valencia. O Sevilla, com 19, pode se igualar na ponta depois que jogar pela nona rodada, neste domingo, em casa, contra o Villarreal. A partida começa às 16h de Brasília.