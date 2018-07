Barcelona confirma lesão grave e Rafinha terá joelho operado

O Barcelona informou nesta quinta-feira que exames realizados pela manhã confirmaram que o meia brasileiro Rafinha sofreu uma grave lesão no joelho direito na partida diante da Roma, na última quarta, na Itália, na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O clube confirmou que o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e será operado nos próximos dias. Após se lesionar, o atleta foi substituído por Mascherano aos 22 minutos do segundo tempo, apenas quatro minutos depois de ter entrado em campo. Em seu primeiro toque na bola, o meio-campista caiu lesionado após levar uma entrada de Nainggolan, da equipe italiana.

O departamento médico do Barcelona não informou o tempo estimado de recuperação para Rafinha, mas esse tipo de lesão costuma exigir pelo menos seis meses de afastamento dos gramados, o que fará com que ele perca a maior parte desta temporada do futebol europeu.

Antes de se machucar com a camisa do Barça nesta quarta, Rafinha havia defendido a seleção brasileira nos amistosos diante de Costa Rica e Estados Unidos, realizados neste mês, em solo norte-americano.

Desta forma, o jogador também deixará de ser uma opção do técnico Dunga por um bom período. No final da manhã desta quinta-feira, o treinador irá anunciar a lista de convocados para os dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, contra Chile e Venezuela, em outubro.