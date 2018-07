Barcelona confirma lesão muscular e Messi vira dúvida

BARCELONA - Lionel Messi passou nesta quinta-feira por exames médicos que confirmaram uma lesão muscular na coxa esquerda, que o torna dúvida para o confronto do Barcelona diante do Málaga, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Se o argentino não puder atuar, Neymar pode receber sua primeira chance como titular em uma partida oficial pelo clube catalão.

"Os exames realizados mostraram um hematoma intramuscular no bíceps femoral do músculo da coxa esquerda. A evolução clinica deste hematoma indicará a disponibilidade do jogador para a próxima partida, segundo os serviços médicos do clube", explicou a nota no site oficial do Barcelona.

Messi sofreu a contusão no empate por 1 a 1 do Barcelona contra o Atlético de Madrid, na última quarta-feira, no Vicente Calderón, pela Supercopa da Espanha. Depois de sentir dores na coxa no primeiro tempo, o argentino foi sacado pelo técnico Gerardo Martino e deu lugar a Fàbregas no intervalo.

Apesar de confirmar a lesão, a nota no site do Barcelona afirmava que Messi foi substituído apenas por precaução. O jogador participou dos cinco jogos de pré-temporada da equipe, além da estreia no Campeonato Espanhol no último domingo. Para evitar o desgaste físico e até uma piora no problema muscular, a tendência é que o argentino seja poupado contra o Málaga.