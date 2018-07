Barcelona confirma lesão no menisco de Rafinha, mas não dá prazo para volta

O Barcelona confirmou nesta segunda-feira que a lesão sofrida pelo meia Rafinha Alcântara na goleada de domingo sobre o Granada, por 4 a 1, foi mesmo no menisco do joelho direito. O clube já havia levantado a suspeita após a partida, mas somente após a realização de exames comprovou o problema.

Rafinha Alcântara precisou ser substituído logo no início da partida do fim de semana, após se contundir. Apesar da constatação da lesão, o Barcelona preferiu ainda não definir uma previsão do prazo de recuperação.

"Exames realizados hoje (segunda) confirmaram que o jogador Rafinha lesionou levemente o menisco interno do joelho direito. Seu desenvolvimento nas próximas 48 horas vai decidir qual a melhor forma de tratamento a seguir para o meio-campista", explicou o clube em nota.

O brasileiro tem sido bastante utilizado pelo técnico Luis Enrique nesta temporada. No total, já disputou 28 partidas em 2016/2017, nas quais marcou sete gols, e só não atuou mais vezes justamente por conta de uma série de problemas físicos.