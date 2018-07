Barcelona confirma Luis Enrique como seu novo técnico

BARCELONA -O Barcelona já tem técnico para as duas próximas temporadas. Nesta segunda-feira, apenas dois dias após a saída de Gerardo Martino, a diretoria do Barcelona anunciou a contratação do treinador Luis Enrique, que vinha dirigindo o Celta de Vigo e vai assinar contrato por dois anos.

A contratação de Luis Enrique pelo Barcelona significa uma nova aposta da direção do clube nas suas bases. Afinal, o treinador tem forte ligação com o time catalão, pois foi seu jogador e também trabalhou na equipe B. A situação é semelhante com a vivida anteriormente por Pep Guardiola, que iniciou a carreira de técnico pelo clube e foi seu jogador, e também de Tito Vilanova, que só foi treinador no Barcelona.

Para a temporada 2013/2014, o Barcelona resolveu apostar no argentino Gerardo Martino para suceder Vilanova, então com problemas de saúde. Os resultados, porém, ficaram aquém do esperado, afinal o time não conquistou nenhum título, sendo vice-campeão da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol, além de ter parado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Assim, no último sábado, logo após o time encerrar a sua participação no Campeonato Espanhol com o empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, que se sagrou campeão nacional, Martino deixou o comando do time. E Luis Enrique vinha sendo apontado como o favorito para assumir o Barcelona, ainda mais depois de anunciar que estava de saída do Celta de Vigo. E a sua chegada ao clube catalão foi confirmada nesta segunda-feira.

Esta será a terceira passagem de Luis Enrique pelo Barcelona. A primeira foi iniciada em 1996 e durou oito anos, ainda como jogador, em que ele conquistou diversos títulos, incluindo duas edições do Campeonato Espanhol. Além disso, foi capitão do time entre 2002 e 2004 e disputou 300 partidas, com 109 gols marcados.

Depois, Luis Enrique retornou ao Barcelona em 2008, quando assumiu o time B. Ele conduziu a equipe para a segunda divisão do futebol espanhol e foi o técnico na melhor temporada da filial, a 2010/2011, quando o time ficou na terceira colocação na divisão de acesso.

Luis Enrique então foi contratado pela Roma em 2011, mas não teve muito sucesso no comando do time, que não chegou a se classificar para competições europeias sob o seu comando. Em junho de 2013, ele assumiu o Celta de Vigo, clube que dirigiu até o último fim de semana. Agora, terá o maior desafio da sua carreira.