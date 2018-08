Barcelona confirma venda do brasileiro Marlon para o Sassuolo por R$ 27 milhões

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira a venda do zagueiro brasileiro Marlon Santos para o Sassuolo, da Itália. O clube italiano pagará 6 milhões de euros (R$ 27 milhões) pelo jogador revelado pelo Fluminense.

O time catalão, no entanto, continua com 50% dos direitos econômicos do atleta em uma futura negociação. De acordo com nota publicada no site do Barcelona, essa cláusula será anulada caso Marlon Santos atue por mais de 50 jogos pelo Sassuolo. Então, o clube italiano se comprometeu a pagar mais 6 milhões de euros para ficar com o atleta em definitivo.

"O Barcelona gostaria de publicamente expressar sua gratidão ao Marlon e desejar a ele tudo de bom para o futuro", informou a nota. Marlon Santos foi revelado pelo Fluminense em 2014 e dois anos mais tarde foi negociado com o Barcelona.

O zagueiro começou no time B e fez os primeiros jogos pela equipe principal ainda na temporada 2016/2017, quando atuou duas vezes pelo Campeonato Espanhol e uma pela Liga dos Campeões. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Nice, onde atuou por 26 partidas.

Voltou agora no meio do ano para o Barcelona, realizou a pré-temporada com o elenco, mas foi negociado com o Sassuolo. Ele deixa o clube catalão com um título da Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.