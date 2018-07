Barcelona confirma voltas de Vilanova, Xavi e Alba no jogo contra o PSG

O Barcelona poderá contar com a presença do meia Xavi e do lateral-esquerdo Jordi Alba, nesta terça-feira, contra o Paris Saint-Germain, na França, no duelo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Europa. Para completar, o clube confirmou neste domingo que o time deverá ter na beira do campo a volta do técnico Tito Vilanova, depois de o mesmo ter ficado dez semanas nos Estados Unidos fazendo tratamento para curar um câncer.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Barcelona anunciou que Xavi está recuperado de uma lesão muscular na perna direita, assim como Alba superou um problema parecido para poder estar em campo diante do rival francês.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona também informou que "se prevê que o técnico Tito Vilanova viajará a Paris", depois de ter voltado à Espanha após um período de tratamento em Nova York. Ele ainda se recupera de um câncer após um tumor ter sido retirado de sua glândula parótida em uma cirurgia realizada em novembro de 2011, sendo que ele precisou repetir a operação no final do ano passado. Neste tempo afastado, o assistente Jordi Roura vinha comandando o time dentro de campo.

Por causa de suas lesões, Xavi e Alba desfalcaram o Barcelona no confronto com o Celta, no último sábado, em Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Os dois, porém, treinaram neste domingo e ficaram à disposição para o duelo diante do PSG. Tito, por sua vez, também não esteve no comando do time, embora tenha voltado a treinar a equipe na última sexta-feira.