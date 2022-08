Barcelona conta com dois gols de Lewandowski para superar Real Sociedad e desencantar no Espanhol

Com dois gols de Robert Lewandowski, o Barcelona conquistou a primeira vitória no Campeonato Espanhol com estilo. O clube catalão derrotou a Real Sociedad pelo placar de 4 a 1, neste domingo, pela segunda rodada. O time de Xavi Hernández melhorou muito em campo após a entrada do brasileiro Raphinha e teve grande atuação fora de casa.

O resultado levou o Barcelona para a quinta posição, com quatro pontos, atrás de Villarreal, Real Madrid, Betis e Osasuna, todos com seis. Já a Real Sociedad ficou em 10º lugar, com três.

O Barcelona começou o jogo pressionando a Real Sociedad e abriu o placar logo no minuto inicial. Em rápido contra-ataque, Balde chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. O artilheiro apenas desviou para colocar a bola no fundo das redes. O gol, no entanto, só fez o time catalão se acomodar. Aos cinco minutos, De Jong errou e perdeu a bola para David Silva, que partiu em velocidade, passou por Eric García e tocou por cobertura para superar Ter Stegen e empatar. A virada só não aconteceu por causa do goleiro do Barcelona. Ele fez defesa sensacional no arremate de David Silva.

No segundo tempo, o Barcelona levou um susto logo aos sete minutos, quando Brais Méndez cobrou falta e a bola acabou entrando no gol. No entanto, o árbitro marcou impedimento de Le Normand, que havia se atirado na bola e atrapalhando o goleiro Ter Stegen. Nada valeu.

Tudo mudou para o Barcelona depois que Raphinha entrou em campo. O time catalão tomou conta do jogo e marcou o segundo aos 20 minutos. O brasileiro cruzou para Ansu Fati na entrada da área. Ele deu passe de calcanhar para Dembélé, que acertou um belo chute de esquerda para fazer 2 a 1. Dois minutos depois, o Barcelona fez o terceiro. Após boa triangulação, Gabi deu para Ansu Fato, que deu bela assistência para Lewandowski fazer mais um. O Real Sociedad tentou respondeu, fez alterações, mas já era tarde. O time catalão dominou o rival e sobrava dentro de campo.

Aos 33, o Barcelona fechou o marcador. Em mais uma linda jogada de Raphinha pela direita, Lewandowski recebeu na entrada da área e deu de calcinha para Ansu Fati. O atacante deslocou o goleiro para dar números finais ao embate. Com a grande vantagem no marcador, o Barcelona apenas administrou o resultado para confirmar mais uma vitória. A Real Sociedad até tentou se recolocar na partida, mas sofreu com a marcação do time catalão.