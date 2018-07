Barcelona contará com Messi na estreia no Espanhol

BARCELONA - O atacante Lionel Messi não preocupa mais o Barcelona para a sua partida de estreia no Campeonato Espanhol. De acordo com o departamento médico do clube catalão, o jogador está liberado para o duelo deste domingo com o Levante, no Camp Nou, pela rodada de abertura do torneio nacional.

O Barcelona explicou que Messi está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na semana passada, e vai entrar em campo neste domingo. Por causa da contusão, Messi ficou fora do amistoso da seleção da Argentina contra a Itália, disputado na última quarta-feira, em Roma.

Principal jogador do Barcelona, Messi sofreu com lesões na reta final da temporada 2012/2013 do futebol europeu. Agora, porém, o atacante argentino parece pronto para liderar o clube no início do Campeonato Espanhol. No duelo com o Levante, ele terá a companhia do atacante brasileiro Neymar, que disputará a sua primeira partida por uma competição oficial pelo Barcelona.

Além de Messi, o meia Cesc Fabregas e o atacante Pedro Rodriguez também estão recuperados de lesões, foram relacionados pelo técnico Gerardo Martino e vão reforçar o Barcelona no duelo deste domingo com o Levante.