Barcelona contrata chileno Sánchez por US$ 37 milhões BARCELONA - O Barcelona acertou a contratação do atacante chileno Alexis Sánchez, que estava na Udinese, por 26 milhões de euros (36,9 milhões de dólares, ou R$ 57,4 milhões). Foi a primeira aquisição do time campeão espanhol e europeu para a próxima temporada.