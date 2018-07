Barcelona contrata ex-capitão Puyol como diretor esportivo assistente

BARCELONA - O Barcelona contratou o seu ex-capitão Carles Puyol, cuja carreira como jogador se encerrou ao final dessa temporada devido a uma insistente lesão no joelho, como assistente do diretor esportivo, Andoni Zubizarreta. “Quero agradecer ao FC Barcelona por tudo que me proporcionou antes e por essa oportunidade que me dá agora”, disse Puyol nesta sexta-feira à página do Barcelona na Internet. Ele assume o novo cargo em setembro.

“Eu sempre joguei futebol e tentei fazer isso da melhor forma possível, e aqui farei o mesmo”, acrescentou o ex-jogador de 36 anos, que há quase 20 anos faz parte do clube catalão. “Agora preciso de um tempo para descansar e seguir fazendo algum tratamento no joelho, mas estou cheio de vontade sim. Estou cheio de sonhos para essa nova etapa”, acrescentou.

Puyol encerrou sua carreira como jogador do Barça em uma emotiva coletiva de imprensa este mês, depois de ter ganhado 21 títulos e o respeito dos torcedores, companheiros de equipe e rivais durante uma carreira brilhante.

O zagueiro, campeão do mundo e da Europa pela seleção espanhola e amplamente admirado por sua garra, estreou no Barça sob o comando do técnico Louis van Gaal e ajudou o time a vencer a Liga dos Campeões em 2006, 2009 e 2011.