Barcelona contrata meia Afellay até 2015

O dirigente Andoni Zubizarreta disse a jornalistas que o holandês de 24 anos será a única contratação do time durante o período de transferências de janeiro.

O PSV recebeu 3 milhões de euros (3,9 milhões de dólares), e o novo contrato do meia ofensivo inclui uma multa rescisória de 100 milhões de euros, segundo o site do Barcelona (www.fcbarcelona.cat).

Se Afellay for transferido antes do final do contrato, o PSV terá direito a parte da multa.

Zubizarreta disse que Afellay, que usará a camisa 20, "é um jogador que tem as características do Barcelona".

(Reportagem de Iain Rogers)