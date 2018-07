Barcelona contrata o argentino Gerardo Martino por três temporadas

BARCELONA - O argentino Gerardo Martino é o novo técnico do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Marca, o treinador fechou acordo de três temporadas e levará os auxiliares Elvio Paolorosso e Jorge Pautasso para o novo clube. Martino estava no Newell's Old Boys. Após grande trabalho no time argentino, Tatá Martino ficou em evidência no futebol sul-americano e também europeu e chegou a negociar com o Santos para a vaga de Muricy Ramalho. Pediu para assumir o clube paulista em janeiro e acabou descartado.

Com o agravamento de um câncer de Tito Vilanova, que acabou obrigado a se aposentar, Martino ganhou preferência no Barcelona, com quem disputava vaga com o espanhol Luis Enrique, e chega com o aval do craque Lionel Messi, torcedor do Newell's Old Boys e fã do trabalho do treinador no clube de coração.

Zagueiro e capitão do Barcelona, Puyol lamentou a saída de Vilanova e fez elogios ao possível novo chefe: "Se chegar, com certeza vai nos ajudar muito", disse. Messi foi outro a elogiar o treinador argentino.