Barcelona contrata Villa por 40 milhões de euros

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira que acabou de finalizar o acordo para contratar o atacante Villa, do Valencia, em uma transferência que custará 40 milhões de euros aos seus cofres (aproximadamente 90 milhões de reais).

O clube de Messi informou que o jogador da seleção espanhola passará por exames médicos na próxima sexta-feira para assinar um contrato de quatro anos, com opção de renovação do compromisso por mais uma temporada.

Aos 28 anos de idade, Villa marcou 21 gols pelo Valencia no último Campeonato Espanhol, na qual o seu ex-clube terminou na terceira colocação. O jogador chega ao Barcelona depois de ter a sua transferência especulada para Real Madrid e Chelsea também.

Villa vestiu a camisa do Valencia nas últimas cinco temporadas, marcando 107 gols em 166 partidas no período. Em nota publicada em seu site oficial, o Barcelona lembrou que o novo reforço é "titular indiscutível da seleção espanhola" e que as suas atuações foram decisivas para que a Espanha conquistasse a Eurocopa de 2008.