Barcelona convida Chapecoense para disputa do Troféu Joan Gamper

Buscando ajudar a Chapecoense após a tragédia que resultou na morte de 19 jogadores, além dos integrantes da comissão técnica, o Barcelona anunciou nesta quinta-feira, que convidou o time catarinense para a disputa do Troféu Joan Gamper da próxima temporada. O torneio é de caráter amistoso e conta com apenas uma partida, normalmente realizada em agosto no Camp Nou.

"O Barcelona quer prestar homenagem às 71 pessoas que morreram no acidente e às suas famílias. Por isso, vai trabalhar para que o Troféu Joan Gamper de 2017 seja uma grande homenagem do mundo do futebol para todas essas pessoas, através de diferentes iniciativas em torno deste jogo e que serão reveladas como a aproximação da data", disseram os espanhóis, em nota oficial, publicada nesta quinta-feira.

"Com o convite da Chapecoense para o Troféu Joan Gamper de 2017, o Barcelona quer colaborar na reconstrução institucional e desportiva do clube e ajudá-lo a recuperar o nível competitivo que possuía", completa o comunicado.