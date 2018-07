Barcelona critica juiz, mas admite superioridade do Bayern de Munique

MUNIQUE - O Barcelona reclamou da atuação do árbitro Viktor Kassai no duelo desta terça-feira, mas não deixou de reconhecer a superioridade do Bayern de Munique na goleada de 4 a 0 no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. O resultado praticamente assegurou os alemães na grande final do campeonato.

"Dois dos gols foram claramente irregulares", afirmou o auxiliar técnico Jordi Roura, referindo a dois lances de Kassai. O húngaro mandou seguir posição duvidosa de Mario Gomez no segundo gol do Bayern e não deu falta clara e decisiva de Thomaz Müller em Sergio Busquets antes do gol de Robben, o quarto.

"Durante eta competição, estamos sendo infelizes com a arbitragem, mas não posso dizer que a atuação do árbitro condicionou o resultado da partida", admitiu Roura. "Todo mundo está triste, mas o futebol tem destas coisas. Temos que seguir em frente."

O substituto do técnico Tito Vilanova reconheceu a dificuldade de reverter a grande vantagem do Bayern, mas prometeu "lutar até o fim". "Os milagres são difíceis e o resultado de 4 a 0 é muito complicado e difícil. Mas nossa obrigação é lutar ao máximo, até que o árbitro dê a partida por terminada".

Roura não foi o único a admitir a superioridade do Bayern. Apagado em campo, por voltar de lesão, Lionel Messi elogiou a performance dos alemães. "Eles foram muito mais fortes do que nós, fisicamente superiores. É uma pena, mas temos de olhar em frente", disse o argentino, que garantiu ter entrado em campo em condições de jogar. "Senti-me bem, estava em condições para disputar este jogo."

Daniel Alves, por sua vez, parabenizou o Bayern. "Tenho de dar os parabéns a um grande adversário. Agora temos de anular uma desvantagem de 4-0, que é muito difícil, mas não vamos deixar de tentar. O Bayern pressionou muito e trabalhou bem a parte tática. Não tivemos muitas oportunidades, mas foi mérito do adversário", declarou.