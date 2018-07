Barcelona dá nome de Tito Vilanova ao campo principal do seu CT

A sexta-feira no Barcelona foi de homenagem a Tito Vilanova, ex-treinador do clube, que morreu há menos de um ano, vítima de um câncer. O principal campo da Cidade Desportiva Joan Gamper, o centro de treinamentos do Barcelona, recebeu o nome do técnico, em uma cerimônia que contou com a presença da esposa e dos filhos de Tito Vilanova.

"A partir de agora, todas as gerações que venham treinar na Cidade Desportiva Joan Gamper devem saber quem foi Tito Vilanova", disse Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona. "É a melhor maneira de recordá-lo, todos juntos e com um sorriso", acrescentou Montse Chaure, a esposa do treinador.

A cerimônia contou com a presença dos jogadores do elenco hoje comandado por Luis Enrique. E depois da homenagem, eles treinaram no campo que agora leva o nome de Tito Vilanova, dando sequência aos trabalhos de preparação para o jogo deste sábado com o Málaga, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Tito Vilanova foi auxiliar técnico de Pep Guardiola entre 2008 e 2012, assumindo o comando da equipe em seguida. Ele foi campeão espanhol na única temporada em que comandou o time e precisou deixar o cargo em 2013, em razão da sua doença. O treinador faleceu aos 45 anos, em abril de 2014, vítima de um câncer na glândula parótida.