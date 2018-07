Suárez e Neymar brilham e Barcelona goleia Athletic Bilbao

Após ver os principais rivais vencerem bem pela 20.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona não decepcionou neste domingo e fez bonito no estádio Camp Nou, na Catalunha, ao golear o Athletic Bilbao por 6 a 0, com direito a show de Neymar e Suárez, além de gol do melhor jogador do mundo, Lionel Messi.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 45 pontos, dois a menos que o líder Atlético de Madrid, mas com um jogo a menos. O Real Madrid, apesar das últimas duas goleadas, é o terceiro com 43 pontos.

Em uma briga particular dentro do Barcelona, Suárez se deu melhor em cima de Neymar. O uruguaio foi às redes três vezes e se assumiu a artilharia isolada do Campeonato Espanhol, com 18 gols. O brasileiro participou de três tentos, mas marcou apenas um e ficou para trás com 16 no torneio - mesmo número de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, do Real Madrid.

A partida mal começou e as esperanças do Athletic Bilbao se esvaíram logo aos 6 minutos, quando o goleiro Gorka Iraizoz Moreno fez pênalti em Suárez e acabou expulso, pois a arbitragem julgou que ele era o último homem. Na cobrança, Messi não perdoou e abriu o placar. Este foi o primeiro jogo do argentino após ser eleito o melhor do mundo pela quinta vez.

Com a vantagem numérica, o Barcelona não foi mais ameaçado em campo. O time catalão conseguiu ampliar aos 31 minutos. Em contra-ataque rápido, Suárez carregou pela direita, puxou a marcação e tocou para Neymar, livre na esquerda. O brasileiro deu uma cavadinha na saída do goleiro e partiu para o abraço.

Na volta do intervalo, novamente os donos da casa mostraram a sua superioridade. Aos 2 minutos, após linda tabela, Neymar deixou Suárez na cara do gol. O uruguaio bateu no canto esquerdo e ampliou o marcador.

Aos 17 minutos, Neymar apareceu novamente para dar um gol de presente a um companheiro. O atacante brasileiro fez uma linda jogada individual dentro da área, levou para a linha de fundo e apenas rolou para Rakitic marcar o quarto. Em seguida, aos 24, Suárez recebeu nas costas da zaga, dominou e tocou fraco para o gol: 5 a 0.

Mesmo próximo do final do jogo, o Barcelona não tirou o pé e foi atrás do sexto gol, alcançado aos 37 minutos. Busquets cruzou da direita e colocou na cabeça do uruguaio artilheiro para fechar o massacre.

Agora o Athletic Bilbao terá a chance de devolver a humilhação na próxima quarta-feira, pois os dois times se encaram pela partida de ida das quartas de final da Copa do Rei, no País Basco.